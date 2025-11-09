За сутки в Ростовской области потушили четыре пожара

Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области были задействованы в ликвидации четырех техногенных пожаров и трех дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки 8 ноября. Для выполнения этих задач потребовались силы 48 специалистов и 12 единиц техники. Об этом сообщили донские спасатели.
— 9 ноября облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер восточной четверти 3−8 м/с, — говорится в сообщении.
