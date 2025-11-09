Ричмонд
Турецкий паром, на котором застряли екатеринбуржцы, отказались пустить в порт Сочи

Паром Sea Bridge, следовавший из турецкого Трабзона в российский Сочи, после трех с половиной дней ожидания на рейде в Сочи был вынужден отправиться обратно в турецкий порт без разрешения на заход.

Об этом сообщил генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян.

По словам Туркменяна, компания получила отказ в разрешении на заход в порт Сочи, и ночью паром был отправлен обратно в турецкий порт. Судно прибудет в Трабзон днем 9 ноября.

Паром покинул Трабзон 5 ноября в 21:40 по московскому времени и встал на рейд в Сочи утром следующего дня, ожидая согласования на заход в порт. На его борту находились 20 пассажиров: два гражданина Турции и 18 граждан России, включая семейную пару из Екатеринбурга, которые приобрели билеты на этот рейс в частном порядке.

К полудню 7 ноября паром получил разрешение на вход во внутренние воды Российской Федерации, а к 17:00 осмотр судна был завершен. Ожидалось, что пассажиры сойдут с парома и он отправится в обратный рейс примерно в 23:00, но этого не произошло.