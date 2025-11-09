Турецкий паром, на котором застряли екатеринбуржцы, отказались пустить в порт Сочи

Паром покинул Трабзон 5 ноября в 21:40 по московскому времени и встал на рейд в Сочи утром следующего дня, ожидая согласования на заход в порт. На его борту находились 20 пассажиров: два гражданина Турции и 18 граждан России, включая семейную пару из Екатеринбурга, которые приобрели билеты на этот рейс в частном порядке.