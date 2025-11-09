В Подмосковье открыли еще один агротехнологический класс

Агротехнологический класс открыли в Емельяновской школе городского округа Коломна при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Соглашение о сотрудничестве по открытию агротехкласса было подписано с Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова и Рязанским государственным агротехнологическим университетом. Ученики седьмого класса будут углубленно изучать биологию, математику и физику, а также посещать практические занятия на сельхозпредприятиях.
Программа направлена на раннюю профориентацию школьников и подготовку будущих специалистов для агропромышленного комплекса. Сотрудничество с вузами и колледжами даст возможность ребятам участвовать в профильных курсах, а в дальнейшем продолжить обучение в аграрных учебных заведениях.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.