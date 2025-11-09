Ричмонд
МВД: ответственность за покупку вейпа несовершеннолетнему может появиться в Беларуси

Ответственность за покупку вейпа несовершеннолетнему может появиться в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за покупку для несовершеннолетнего электронных систем курения, жидкостей к ним и сигарет по аналогии с ответственностью за покупку для людей младше 18 лет алкоголя, сообщает МВД.

В Беларуси установлен запрет на реализацию табачных изделий и вейпов лицам моложе 18 лет. МВД выявило 90 недобросовестных продавцов, которые пренебрегли этой нормой. Кроме того, за последнее время системы парения являлись предметом грабежей в 13 случаях.

В МВД напомнили, что курение в местах, где это запрещено законодательством, влечет административную ответственность. В 2025 году в этом были уличены более 300 подростков, 240 из которых потребляли вейпы. Большинство делали это на территории учебных заведений и в общежитиях.

Напомним, что ранее в МВД высказались о возможности полного запрета электронных сигарет в Беларуси (здесь подробнее), а все потому, что в марте 2025 в Беларуси был зафиксирован первый случай смерти девочки-подростка от электронной сигареты: «За несколько минут до смерти парила вейп и потеряла сознание».

