Омичам потребуются два новых кладбища общей площадью 80 га

В Омском районе началась подготовка к созданию двух новых кладбищ. Власти утвердили изменения в генеральные планы Петровского и Андреевского сельских поселений. Там разместятся новые захоронения площадью по 40 га каждое.
Сейчас специалисты приводят правила землепользования и застройки в соответствие с обновленными документами. Эту работу планируют завершить до конца 2025 года. Создание новых погостов продиктовано необходимостью нехваткой мест на существующих.
Параллельно власти развивают систему учета мест захоронения, что позволяет находить давно заброшенные могилы. При этом инвентаризация показала низкую эффективность — после проверки почти 140 тысяч захоронений обнаружили лишь 104 свободных участка: 49 на Старо-Северном кладбище, 43 на Старо-Восточном и 12 на Ново-Южном.
