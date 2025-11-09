Омичам потребуются два новых кладбища общей площадью 80 га

Параллельно власти развивают систему учета мест захоронения, что позволяет находить давно заброшенные могилы. При этом инвентаризация показала низкую эффективность — после проверки почти 140 тысяч захоронений обнаружили лишь 104 свободных участка: 49 на Старо-Северном кладбище, 43 на Старо-Восточном и 12 на Ново-Южном.