Село Раевский в Башкирии стало «Территорией женского счастья»

Лектории, мастер-классы и консультации специалистов в местном Доме культуры посетили более 700 человек.
По традиции работали сразу несколько тематических площадок. Так, к примеру, на «Территории самопознания» проводили лекции на актуальные темы о сохранении здоровья, преумножения внутриличностного ресурса. Спикеры «Территории открытий» говорили о финансовой грамотности и стильном гардеробе.
На «Территории здоровья» по предварительной записи бесплатные консультации проводили врачи: эндокринолог, ревматолог, онколог — маммолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, сосудистый хирург, флеболог, пульмонолог; детские врачи: аллерголог, невролог, гастроэнтеролог, кардиолог. Проходила акция «Измерь свое давление». Приемы вели специалисты Центра ментального здоровья для детей с РАС (расстройством аутического спектра), и стоматологи Уфимской детской стоматологической поликлиники № 3. Всего команда столичных врачей успела провести 243 консультации. Команда Центра ментального здоровья проконсультировала 28 детей. Команда передвижного стоматологического комплекса успела провести осмотр 29 детей.
Спикеры «Территории профессионального роста» выступили с лекциями о развитии профессиональных навыков и личностных качеств, профилактику выгорания и разрешения конфликтов.
«Территория поддержки» собрала жен и матерей участников СВО. На занятии с психологом женщины делились своими переживаниями, учились справляться с эмоциями. На приеме по мерам поддержки участников и семей участников СВО, получили ответы на все интересующие вопросы от специалистов министерства семьи и фонда «Защитники Отечества». Посетила прием и познакомилась с каждой семьей председатель попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.
На «Территории СВОим» все желающие плели маскировочные сети, изготавливали браслетов безопасности, сухой армейский душ и игрушки-Чебурашки.
