Село Раевский в Башкирии стало «Территорией женского счастья»

«Территория поддержки» собрала жен и матерей участников СВО. На занятии с психологом женщины делились своими переживаниями, учились справляться с эмоциями. На приеме по мерам поддержки участников и семей участников СВО, получили ответы на все интересующие вопросы от специалистов министерства семьи и фонда «Защитники Отечества». Посетила прием и познакомилась с каждой семьей председатель попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.