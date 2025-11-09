Ричмонд
«Ушла из дома и пропала»: поиски 15-летней девочки начались в Бурятии

В Бурятии разыскивают школьницу Анастасию Рябову.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 9 ноября в Бурятии пропала 15-летняя Анастасия Рябова. Родители девочки обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Как стало известно КП-Иркутск от МВД Республики Бурятия, школьница ушла сегодня из дома, который находится по улице Пугачева, но так и не вернулась.

— На вид девочка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, карие глаза, — рассказали в пресс-службе полиции.

Из особых примет: у подростка на носу есть пирсинг. Известно, что Анастасия ранее уже сбегала из дома.