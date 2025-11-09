Ричмонд
В 2026 году у жителей Татарстана будет семь сокращенных рабочих дней

У жителей Татарстана в 2026 году будет семь коротких рабочих дней.

Источник: Freepik

Ими станут трудовые дни, которые предшествуют праздничным нерабочим. Продолжительность рабочего дня в них будет сокращена на час.

Первым коротким рабочим днем в Татарстане в следующем году станет 19 марта. Это связано с празднованием Ураза-байрама. Согласно решению ДУМ РТ, этот праздник в республике отметят 20 марта, хотя окончательная дата будет установлена указом Раиса РТ.

Следующим коротким днем станет 30 апреля, поскольку он предшествует Празднику Весны и Труда. В мае у татарстанцев будет сразу два коротких рабочих дня. Первый из них — 8 мая — предшествует Дню Победы, а другой — 26 мая — Курбан-Байраму, который, согласно решению ДУМ РТ, в республике отметят 27 мая, но окончательная дата праздника будет установлена указом Раиса РТ.

В июне сокращенным рабочим днем будет 11 июня, поскольку он следует перед праздничным по случаю празднования Дня России.

В ноябре в Татарстане, как и в текущем году, будет два коротких рабочих дня. Причем они выпадут на одну неделю — 3 и 5 ноября. Дело в том, что они предшествуют Дню народного единства и Дню Конституции РТ, соответственно.