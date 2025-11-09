Прилетевший в Уфу из ОАЭ йоркширский терьер получил российское гражданство

В аэропорту Уфы сотрудники Россельхознадзора оформили документы для йоркширского терьера, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов без хозяев. Собаку приобрели российские граждане в ОАЭ, и 2 ноября 2025 года она прибыла в Башкирию рейсом из Эмиратов.
Специалисты ведомства осмотрели животное и оформили необходимые ветеринарные документы. Согласно заключению, собака клинически здорова, привита от бешенства и других заболеваний. Нарушений правил перевозки не выявлено.
Государственные инспекторы Россельхознадзора осуществляют контроль за перемещением животных через границу и по территории России, обеспечивая соблюдение ветеринарных требований.
