Прилетевший в Уфу из ОАЭ йоркширский терьер получил российское гражданство

Собаку, прилетевшую без хозяев рейсом из Эмиратов, оформили сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Уфы сотрудники Россельхознадзора оформили документы для йоркширского терьера, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов без хозяев. Собаку приобрели российские граждане в ОАЭ, и 2 ноября 2025 года она прибыла в Башкирию рейсом из Эмиратов.

Специалисты ведомства осмотрели животное и оформили необходимые ветеринарные документы. Согласно заключению, собака клинически здорова, привита от бешенства и других заболеваний. Нарушений правил перевозки не выявлено.

Государственные инспекторы Россельхознадзора осуществляют контроль за перемещением животных через границу и по территории России, обеспечивая соблюдение ветеринарных требований.

