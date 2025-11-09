Ричмонд
Собянин: В Раменках появится новая школа с ИТ-полигоном и детский сад

На ул. Лобачевского в районе Раменки Западного административного округа Москвы построят крупный образовательный комплекс. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Freepik

«В ближайшие годы планируем возвести еще несколько зданий для образовательных организаций, в том числе крупный комплекс для 2 тыс. 50 ребят на ул. Лобачевского. Объект будет включать школу и детский сад. В нем сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты, ИТ-полигон и лабораторно-исследовательские комплексы, четыре универсальных спортивных зала, два многофункциональных пространства со сценой, которые смогут использовать как лекторий, и медиатеку», — написал мэр.

Также Сергей Собянин отметил, что блок детского сада рассчитан на 14 групп. Там также разместят музыкальный и физкультурный залы. На территории предусмотрены площадки для проведения линеек, спортивное ядро со стадионом и зонами гимнастики и прыжков в длину, места активного и тихого отдыха.

«С 2011 года построили 36 зданий и сооружений общественного назначения, включая детские сады и школы, медицинские центры и спортивные объекты. Продолжаем создание комфортной и сбалансированной городской среды в районе Раменки», — добавил Собянин.

