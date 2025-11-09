Собянин: В Раменках появится новая школа с ИТ-полигоном и детский сад

«В ближайшие годы планируем возвести еще несколько зданий для образовательных организаций, в том числе крупный комплекс для 2 тыс. 50 ребят на ул. Лобачевского. Объект будет включать школу и детский сад. В нем сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты, ИТ-полигон и лабораторно-исследовательские комплексы, четыре универсальных спортивных зала, два многофункциональных пространства со сценой, которые смогут использовать как лекторий, и медиатеку», — написал мэр.