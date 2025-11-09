Российский научный центр представил в Самарканде выставку «Глобальные геопарки ЮНЕСКО»

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В экспоцентре Silk Road Samarkand в рамках проходящей 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась фотовыставка, которая позволяет заглянуть в сердце планеты — туда, где миллионы лет камни хранят историю земли. Более пятидесяти геопарков со всего мира ожили в кадрах фотографов: пустыни Азии, каньоны Америки, вулканы Европы и древние пласты Китаба, где когда-то плескалось море Тетис. На выставке побывала корреспондент Sputnik Узбекистан.
Инициатором выставки «Глобальные геопарки ЮНЕСКО» выступил Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского.
«Основная цель выставки — показать, как геопарки по всему миру сохраняют уникальные геологические объекты, развивают экологическое образование и объединяют людей вокруг идей устойчивого развития. Через фотографии мы поднимаем ряд вопросов, в первую очередь сохранения геологического наследия. К сожалению, под натиском человеческой деятельности многие геопарки исчезли, и сегодня как никогда важно объединиться, чтобы сохранить существующие», — отметил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Павел Химченко.
Разглядывая фотографии со скальными образованиями, вулканическими и горными хребтами, пещерами, каньонами, месторождениями ископаемых и древними пустынными ландшафтами, понимаешь, насколько интересен наш мир, как представленные на выставке геопарки отражают историю, эволюцию и климат земли.
К примеру, часами можно рассматривать фотографии китайского геопарка «Юньян», включенного в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО в текущем году. Этот геопарк известен богатыми залежами окаменелостей динозавров.
О важности вовлечения местного населения и развития геологического туризма рассказал Павел Химченко.
«В рамках выставки мы также поднимаем вопросы, связанные с туризмом. Сегодня геологический туризм приобретает особое значение, поскольку человек может насладиться не только геотропами, но и обнажениями, разрезами, ознакомиться с различными породами и минералами. Очень важно, чтобы местные жители были вовлечены в развитие геопарков, ведь они живут на этой земле и сами участвуют в ее жизни и сохранении», — подчеркнул Павел Владимирович.
На фотовыставке представлены не только геопарки ЮНЕСКО, но и полевые фотографии российских и узбекских геологов. Например, Узбекистан представляет Китабский национальный геологический парк. Это место уникально тем, что около 370−470 миллионов лет назад здесь существовало море Тетис. Из-за столкновения тектонических плит море ушло, оставив после себя уникальные осадочные породы, содержащие множество окаменелых морских организмов — кораллов, головоногих и других, а также один из мировых стратиграфических эталонов — нижнюю границу эмского яруса девонской системы.
«Мы были приятно удивлены, ознакомившись с полевыми фотографиями коллег из Узбекистана. Узбекская геологическая школа достаточно сильна, обладает большим потенциалом и богатыми ресурсами — как по твердым полезным ископаемым, так и по углеводородному сырью. В первую очередь это золото, серебро, уран, нефть, газ, мрамор и граниты», — сказал Химченко.
Он также подчеркнул, что Узбекистан пока не входит в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, но шаги в этом направлении предпринимаются. В настоящее время в сеть входят 229 геопарков из 50 стран, еще 12 находятся в статусе «стремящихся».
На проходящей в Самарканде выставке представлена примерно четверть всех геопарков ЮНЕСКО. По словам Павла Химченко, который также является сопредседателем Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, во время церемонии открытия экспозиции к нему обратились делегаты из разных стран с желанием принять участие в проекте.
«Мы видим большое количество новых заявок. Выставка заинтересовала не только специалистов в области наук о земле, но и тех, кто увлекается путешествиями, открывает для себя новые направления геологического туризма», — отметил эксперт.
Он выразил надежду, что к следующей сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО география участников расширится, а экспозиция станет еще масштабнее.
О важности выставки, проходящей в Самарканде, на открытии говорила и помощник генерального директора по естественным наукам ЮНЕСКО Лидия Брито.
«Экспозиция приглашает зрителя к размышлению о хрупкости планеты и важности сохранения геологического наследия», — отметила она.
Инициаторы мероприятия основательно подошли к организации фотовыставки, дополнив ее интерактивными элементами. Участникам предлагается поучаствовать в различных играх: собрать тектоническую карту мира в виде пазла или ознакомиться с геоазбукой, где на каждую из 32 букв представлен минерал, описанный в стихотворной форме.
«На основе этой азбуки мы выпустили настольную игру “Геомемори”. Посетителям нужно по памяти найти две одинаковые карты с изображениями минералов. Есть и более кропотливая игра: участники могут собрать в пробирке из цветного песка разрез земли — начиная с ядра, мантии и земной коры. По окончании пробирку можно подписать и забрать с собой», — рассказала представитель института Ольга Ковалева.
Кроме того, на выставке представлена небольшая коллекция пород и минералов.
Словом, посетив фотовыставку, можно не только окунуться в красоты геопарков, но и ближе познакомиться с миром геологии.
Выставка, которую может посетить любой желающий, продлится до 12 ноября.