Российский научный центр представил в Самарканде выставку «Глобальные геопарки ЮНЕСКО»

«В рамках выставки мы также поднимаем вопросы, связанные с туризмом. Сегодня геологический туризм приобретает особое значение, поскольку человек может насладиться не только геотропами, но и обнажениями, разрезами, ознакомиться с различными породами и минералами. Очень важно, чтобы местные жители были вовлечены в развитие геопарков, ведь они живут на этой земле и сами участвуют в ее жизни и сохранении», — подчеркнул Павел Владимирович.