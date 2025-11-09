В 2026 году в Хабаровском крае появятся 4 модельные библиотеки

Четыре библиотеки Хабаровского края модернизируют по модельному стандарту в 2026 году при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты обновят Центральную городскую библиотеку имени П. Комарова и детскую библиотеку — филиал № 2 Централизованной системы детских библиотек Хабаровска. Также работы проведут в учреждении № 15 Городской централизованной библиотеки Комсомольска-на-Амуре и библиотеке села Бичевая.
«Благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина работа по созданию в регионе модельных библиотек продолжается. Объекты становятся центрами притяжения для жителей разных возрастов благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, удобному пространству для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч», — говорится в сообщении.
Напомним, что всего в Хабаровском крае открыли уже 17 модельных библиотек. За 2025 год современные учреждения начали работу в Советско-Гаванском, Ванинском и Амурском муниципальных районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.