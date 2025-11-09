Почти три четверти нижегородцев поддержали идею запрета вейпов

Результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob, свидетельствуют о том, что 74% нижегородцев одобряют инициативу, ранее поддержанную Владимиром Путиным. Основные причины такого одобрения — забота о здоровье и настороженность к составу электронных устройств.
Среди популярных комментариев опрошенных были такие: «Вредно для здоровья», «Вейпы — это синтетическая химия» и «Было бы отлично, если бы и табак запретили». Против запрета высказались лишь 6% респондентов, считая, что вейпы не создают мусора и запаха, а запрет приведёт к росту теневого рынка.
Ещё 10% опрошенных заявили, что им безразлична эта тема, и считают выбор между курением и отказом от него личным делом каждого. Женщины оказались более лояльны к запрету, чем мужчины: 78% против 69%, соответственно. Среди мужчин больше тех, кто выступает против ограничений — 8%, против 3% у женщин.
Возраст также влияет на отношение к инициативе: наибольшую поддержку выразили жители в возрасте от 35 до 45 лет — 82%. Среди молодёжи до 35 лет доля сторонников запрета составляет 54%, а 20% из них заявили, что им всё равно. В возрастной категории старше 45 лет запрет поддержали 71%.
Интересно, что уровень дохода также влияет на позицию: наибольшую поддержку инициативе выразили нижегородцы с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей — 87% из них выступили за запрет вейпов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется эксперимент по полному запрету продажи вейпов. Губернатор Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на продажу вейпов в регионе.