Колпачок ручки извлекли из лёгких 13-летнего школьника в Нижнем Новгороде

Заглушку от ручки учащийся проглотил в школе. Сразу после этого у него начался кашель. Педиатр назначила лечение от обструктивного бронхита. Лишь через две недели на фоне безуспешного лечения ребенку сделали компьютерную томографию и обнаружили колпачок в левом бронхе с большим количеством гноя.