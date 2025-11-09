Ричмонд
Колпачок ручки извлекли из лёгких 13-летнего школьника в Нижнем Новгороде

Колпачок он проглотил в школе.

Источник: Время

13-летний школьник почти 3 недели жил с колпачком от ручки в своих лёгких. Об этом рассказал в телеграм-канале «Бокал прессека».

Заглушку от ручки учащийся проглотил в школе. Сразу после этого у него начался кашель. Педиатр назначила лечение от обструктивного бронхита. Лишь через две недели на фоне безуспешного лечения ребенку сделали компьютерную томографию и обнаружили колпачок в левом бронхе с большим количеством гноя.

Подростка госпитализировали в детскую областную больницу. Инородное тело извлекли. По словам пульмонолога Александра Дворянинова, был риск развития пневмонии.

«Сухие свистящие хрипы только в левом лёгком — это показание к бронхоскопии», — отметил Никонов, добавив, что извлеченный из лёгких колпачок находится в эндоскопическом музее детской больницы.