Пожилая женщина погибла при пожаре в Зимовниках

В Зимовниках на улице Дружбы произошел трагический пожар, в результате которого погибла 77-летняя женщина. Возгорание возникло в ванной комнате. Сильное задымление не позволило пенсионерке самостоятельно эвакуироваться. По предварительным данным, пять вдохов едкого дыма стали смертельными.
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади один квадратный метр. В тушении были задействованы семь пожарных и две единицы спецтехники. По заключению дознавателя МЧС России, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В связи с трагическим инцидентом МЧС России напоминает правила поведения в задымленном помещении: дым, будучи легче воздуха, заполняет пространство сверху вниз, поэтому спасение у пола. Необходимо пригнуться, закрыть рот и нос влажной тканью и как можно быстрее покинуть опасную зону.