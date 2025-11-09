В Югре отремонтировали 2 моста на автодороге Нижневартовск — Радужный

Два моста на трассе Нижневартовск — Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Речь идет о переправах через реку Гунъеган и ручей, которые находятся на 91-м и 112-м километрах трассы. Протяженность каждого сооружения превышает 30 метров. Ежедневно по ним проезжают свыше 4 тысяч автомобилей.
Специалисты смонтировали новые опоры и пролетные строения, уложили асфальт на подходах и самих мостах. Еще они установили металлическое ограждение и сделали систему водоотведения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.