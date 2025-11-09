В деревне 1-е Цветово в Курской области построят школу на 500 мест

Новопоселеновскую общеобразовательную школу на 500 мест возведут в деревне 1-е Цветово в Курской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы. По плану учреждение должно быть готово к концу 2027 года.
«В связи с демографическим ростом и увеличением числа семей с детьми наличие современных и хорошо оборудованных образовательных учреждений становится ключевым фактором, определяющим качество жизни населения и перспективы развития региона в целом. Новая школа, построенная с учетом современных требований к образовательному процессу, способствует повышению уровня знаний, развитию творческих способностей и формированию полноценных граждан, готовых внести свой вклад в будущее страны», — отметил заместитель министра строительства Курской области Анатолий Дубашевский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.