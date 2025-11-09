Почти 3 тысяч легковушек стоит на границе Беларуси и Польши

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Более пяти тысяч автомобилей стоит на границе Беларуси и сопредельных стран ЕС, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
В воскресенье скопления легковушек фиксируются только на границе с Польшей — в ПП «Брест» находится 2995 машин.
Грузовики стоят в очередях по всем направлениям.
Так, на границе с Латвией в ПП «Григоровщина» находится 250 большегрузов, на литовском направлении в «Каменном Логе» и «Беняконях» — 660 и 405 соответственно. В пункте пропуска «Козловичи» на польской границе стоит 690 фур.
Также есть очередь и из автобусов — в ПП «Брест» на польском направлении их стоит 35.
Закрытие погранпереходов.
В октябре литовская сторона сообщила о закрытии двух оставшихся пунктов пропуска на границе — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») — до 01:00 (по минскому времени) 1 декабря этого года.
Совет министров Беларуси на это ввел 31 октября ограничения на пересечение белорусской границы для большегрузных автомобилей с литовской регистрацией. В Совмине пояснили, что данная мера является вынужденным ответом на действия Литвы, власти которой неоднократно и без предупреждения закрывали погранпереходы на границе.
Все действующие и закрытые пункты пропуска на границе Беларуси и стран Евросоюза — в инфографике Sputnik.