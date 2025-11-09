Почти 3 тысяч легковушек стоит на границе Беларуси и Польши

Совет министров Беларуси на это ввел 31 октября ограничения на пересечение белорусской границы для большегрузных автомобилей с литовской регистрацией. В Совмине пояснили, что данная мера является вынужденным ответом на действия Литвы, власти которой неоднократно и без предупреждения закрывали погранпереходы на границе.