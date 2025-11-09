Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Каменск в Бурятии обустроили пешеходную зону

Дорожку обновили между улицами Заречной и Школьной.

Новая пешеходная зона появилась в поселке Каменск Кабанского муниципального района Республики Бурятии, сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. Благоустройство провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дорожку обустроили между улицами Заречной и Школьной. Специалисты уложили асфальт на территории площадью чуть более 118 кв. м, установили уличные фонари, урны, скамейки. Также в пешеходной зоне смонтировали ограждение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.