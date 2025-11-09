В поселке Каменск в Бурятии обустроили пешеходную зону

Новая пешеходная зона появилась в поселке Каменск Кабанского муниципального района Республики Бурятии, сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. Благоустройство провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Дорожку обустроили между улицами Заречной и Школьной. Специалисты уложили асфальт на территории площадью чуть более 118 кв. м, установили уличные фонари, урны, скамейки. Также в пешеходной зоне смонтировали ограждение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.