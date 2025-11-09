До конца года в подмосковной Лобне появится новый спортобъект

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном «Флагман» построят до конца 2025 года в микрорайоне Катюшки города Лобни. Объект возводится в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Площадь здания нового ФОКа составляет 3,1 тыс. кв. м. Сейчас там укладывают напольную и настенную плитку, монтируют инженерные сети. Параллельно специалисты завершают работы по стяжке и штукатурке стен в чашах бассейнов, а также готовятся к устройству гидроизоляции.
В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены душевые, раздевалки, кафе, тренажерный зал и медицинский блок. А на прилегающей территории разместят парковку, пешеходную зону и места для отдыха.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.