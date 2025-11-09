В Кургане закупили 5 современных городских автобусов

Автопарк городского транспорта в Кургане в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пополнили пять новых автобусов марки «НефАЗ», сообщили в областном департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.
Одно из основных преимуществ таких автобусов — низкое расположение пола. Это делает вход и выход из салона более удобным, особенно для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками. Новый транспорт рассчитан на 28 мест. А чтобы дорога была комфортнее, внутри обустроены системы отопления и кондиционирования.
«С 2023 по 2024 год при поддержке правительства Курганской области и губернатора региона Вадима Михайловича Шумкова перевозчиками было приобретено 140 новых автобусов. В этом году поступит еще 88 автобусов, современных и комфортабельных», — отметил глава города Кургана Антон Науменко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.