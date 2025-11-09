В Кургане закупили 5 современных городских автобусов

Одно из основных преимуществ таких автобусов — низкое расположение пола. Это делает вход и выход из салона более удобным, особенно для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками. Новый транспорт рассчитан на 28 мест. А чтобы дорога была комфортнее, внутри обустроены системы отопления и кондиционирования.