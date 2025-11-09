Челябинский «Трактор» 9 ноября во Владивостоке обыграл «Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» 9 ноября уступил челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Первая встреча соперников в этом сезоне завершилась со счетом 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).
У хозяев шайбу забросил Павел Шэн (58:01). В составе победителей отличились Джош Ливо (13:37) и оформивший дубль Джордан Гросс (21:50 и 33:04).
В следующий раз команда Бенуа Гру также на выезде сыграет против хабаровского «Амура», это произойдет 11 ноября.
«Трактор», набрав 29 очков после 25 матчей, идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где «Адмирал» с 18 баллами после 22 игр располагается на десятой позиции.