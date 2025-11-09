Послание из 1967-го обнаружили под памятником Салавату Юлаеву в Уфе

Во время работ по демонтажу памятника Салавату Юлаеву в Уфе была сделана неожиданная находка: под монументом обнаружили послание из прошлого, датированное 13 мая 1967 года.
«Вот такое послание из прошлого нашли под памятником Салавату Юлаеву», — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав фото находки в своем Telegram-канале.
На пожелтевшем от времени листе бумаги карандашом написаны фамилии и имена трех жителей Баймака, предположительно, членов строительной бригады, участвовавшей в установке монумента. А сохранила записку стеклянная бутылка, уцелела и этикетка, на которой видна надпись «Московская особая…».
6 ноября в Уфе был снят с постамента последний элемент памятника. Фото: t.me/sulaevufa.
В соцсетях уже появились фотографии оригинальной этикетки этой продукции — записку строители упаковали в бутылку из-под водки.
«Пьянству, конечно, бой. Но, наверное, это нужно передать в музей», — пишут пользователи.
Власти города пока не определились с музеефикацией находки. А вот то, что в 1967 году в СССР объявили войну пьянству, — правда. В этот год была создана система лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) — полутюремных учреждений, куда принудительно отправляли злоупотребляющих алкоголем.
Что касается организации, в которой могли трудиться строители, оставившие бутылку с посланием, то известно, что трест № 3 «Главсредневолжскстроя» был определен подрядчиком по сооружению и установке памятника Салавату Юлаеву. Скульптура отливалась в течение полутора месяцев на Ленинградском заводе «Монументскульптура».
Памятник Салавату Юлаеву, башкирскому национальному герою и поэту-сказителю, был установлен 17 ноября 1967 года по проекту народного художника Башкирии и Северной Осетии Сосланбека Тавасиева. Высота конной статуи составляет 9,8 метра, а с постаментом — 14 метров. 40-тонная скульптура выполнена из бронзированного чугуна, постамент — из железобетона, облицованного гранитными плитами. Это один из главных символов столицы Башкортостана и всей республики.
В июне 2025 года началась комплексная реставрация памятника. О ее необходимости заговорили еще весной 2020 года, когда стало понятно, что монумент находится в аварийном состоянии. За процессом реставрации можно следить онлайн.
6 ноября в Уфе был снят с постамента последний элемент памятника. Теперь символ Башкирии отправится в специальную мастерскую. Ожидается, что он будет возвращен на место в дни празднования 60-летия со дня открытия в ноябре 2027 года.