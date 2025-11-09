В Крыму закроют заповедник «Казантипский»

С понедельника, 10 ноября, в Крыму закроют для туристов заповедник «Казантипский». Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».
Заповедник «Казантипский» закроют для туристического посещения. Такое решение приняли для того, чтобы снизить антропогенную нагрузку на естественные природные комплексы.
«Заповедник вновь откроется для туристического посещения после особого распоряжения дирекции», — говорится в сообщении.
В ФГБУ «Заповедный Крым» добавили, что заповедник «Опукский» был недоступен для посещения по причинам, которые не зависели от дирекции.