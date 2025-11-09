Игрок омского «Иртыша» сыграл свадьбу в московском дворце

«Поздравляем Никиту Дорофеева с этим замечательным событием — свадьбой! Пусть семья станет для тебя источником силы и мотивации для новых целей и достижений. Как говорил один классик, из знаменитого фильма самое главное в жизни — это семья. Никита, мы очень рады за тебя и надеемся, что супруга будет поддерживать твою любовь к футболу», — говорится в сообщении.