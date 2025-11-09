Игрок омского «Иртыша» сыграл свадьбу в московском дворце

В вовскресенье, 9 ноября 2025 года, в пресс-службе омского ФК «Иртыш» сообщили о бракосочетании полузащитника команды Никиты Дорофеева.
«Поздравляем Никиту Дорофеева с этим замечательным событием — свадьбой! Пусть семья станет для тебя источником силы и мотивации для новых целей и достижений. Как говорил один классик, из знаменитого фильма самое главное в жизни — это семья. Никита, мы очень рады за тебя и надеемся, что супруга будет поддерживать твою любовь к футболу», — говорится в сообщении.
Судя по фотографии с места событий, церемония состоялась в Москве. На снимке угадывается убранство Екатерининского зала Большого дворца музея-заповедника «Царицыно».
Отметим, 27 летний спортсмен играет за команду под номером 89 на позиции центрального полузащитника. Сейчас ФК «Иртыш» занимает первую строчку в турнирной таблице второй лиги «А».