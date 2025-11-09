В нескольких районах Таганрога произошло аварийное отключение света

В ряде районов Таганрога произошло отключение электроснабжения. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сбой произошел из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.
В настоящее время на месте работают аварийные бригады, которые прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. По предварительной информации, устранить последствия аварии и вернуть свет в дома горожан планируется в течение двух часов.
Светлана Камбулова пообе.щала держать жителей города в курсе развития ситуации.