В нескольких районах Таганрога произошло аварийное отключение света

В Таганроге произошло аварийное отключение электричества.

Источник: Комсомольская правда

В ряде районов Таганрога произошло отключение электроснабжения. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, сбой произошел из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады, которые прикладывают все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. По предварительной информации, устранить последствия аварии и вернуть свет в дома горожан планируется в течение двух часов.

Светлана Камбулова пообе.щала держать жителей города в курсе развития ситуации.