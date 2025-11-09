В Доме культуры станицы Куринской на Кубани отремонтировали зрительный зал

Зрительный зал Дома культуры «Современник» в станице Куринской Краснодарского края отремонтировали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Апшеронского муниципального района.
В частности, специалисты обновили сцену, в том числе полностью заменили на ней планшет. Зал оснастили современными софитами и сделали там вытяжную вентиляцию.
«На данный момент зрительный зал Дома культуры Куринского поселения является одним из самых современных и обновленных в районе, и по комфорту и качеству не уступает городским домам культуры», — подчеркнул глава Апшеронского района Алексей Передереев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.