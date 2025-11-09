В Чувашии отремонтировали участок автодороги «Аниш»

Участок трассы «Аниш» в Чувашской Республике, соединяющий город Канаш и поселок Ибреси, отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Протяженность объекта составляет 7,7 км. Специалисты отфрезеровали старый асфальт и уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Открытие модернизированного участка улучшит транспортную доступность, повысит комфорт и безопасность для водителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.