Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чувашии отремонтировали участок автодороги «Аниш»

Протяженность объекта достигает 7,7 км.

Участок трассы «Аниш» в Чувашской Республике, соединяющий город Канаш и поселок Ибреси, отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Протяженность объекта составляет 7,7 км. Специалисты отфрезеровали старый асфальт и уложили новое дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Открытие модернизированного участка улучшит транспортную доступность, повысит комфорт и безопасность для водителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.