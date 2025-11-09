Школы Кущевского района Краснодарского края оснастили новым оборудованием

Современное оборудование для занятий по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» закупили для школ Кущевского района Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Новая материальная база появилась в мастерских для уроков труда у мальчиков и девочек. Важно, чтобы дети осваивали профессии будущего, используя современные инструменты и технологии. Особое внимание уделено созданию безопасной среды, соответствующей современным требованиям и стандартам качества образования», — рассказала заместитель директора центра развития образования Кущевского района Юлия Завгородняя.
В частности, кабинеты труда для мальчиков оснастили приборами для слесарно-столярного дела, а девочкам в зону пищевых технологий приобрели наборы посуды. На занятиях по основам безопасности и защиты Родины будут применять макеты оружия, защитные костюмы и противогазы.
Новые классы по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» появились в 16 школах района. Для этого, помимо закупки оборудования, там провели ремонтные работы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.