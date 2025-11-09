МИД: пострадавшая в ДТП в Таиланде гражданка Беларуси находится в стабильном состоянии

Посольство Беларуси во Вьетнаме, выполняющее также функции по защите интересов граждан Беларуси в Таиланде, находится в постоянном контакте с местными властями и медицинским учреждением в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором пострадала гражданка Беларуси.
Как рассказали в МИД, 9 ноября пострадавшую посетил работник почетного консульства Республики Беларусь в Бангкоке, который ознакомился с условиями пребывания женщины и провел беседу с медицинским персоналом.
«По имеющейся информации, гражданка находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и продолжает отслеживать развитие ситуации», — сообщили в МИД.
Как сообщалось ранее, 8 ноября в провинции Канчанабури (Королевство Таиланд) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане России и Беларуси. Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам, в зону ответственности которого входит Таиланд, находится в контакте с российскими коллегами в Таиланде. К работе по ситуации привлечен офис почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке.