МИД: пострадавшая в ДТП в Таиланде гражданка Беларуси находится в стабильном состоянии

Как сообщалось ранее, 8 ноября в провинции Канчанабури (Королевство Таиланд) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали граждане России и Беларуси. Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам, в зону ответственности которого входит Таиланд, находится в контакте с российскими коллегами в Таиланде. К работе по ситуации привлечен офис почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке.