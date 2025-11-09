Специалист раскрыла, как связаны чрезмерное употребление кофе и слепота

Чрезмерное потребление кофе низкого качества может негативно сказаться на зрении. Об этом предупреждает нутрициолог Юлия Попова в беседе с NEWS.ru.
— Серьезное заболевание повреждает центральную часть сетчатки, что ведет к потере четкого центрального зрения, критически важного для чтения и распознавания лиц, — объясняет врач.
Главными виновниками являются побочные продукты производства. Они образуются в процессе высокотемпературной обработки и сушки кофейных зерен. Для сохранения здоровья глаз эксперт рекомендует выбирать качественный зерновой кофе деликатной обжарки и соблюдать умеренность в его потреблении.
