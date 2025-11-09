В Нуримановскую больницу в Башкирии поступил новый автомобиль

Автопарк Нуримановской центральной районной больницы в Республике Башкортостан пополнил новый легковой автомобиль модели Lada Largus, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Транспорт приобрели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Автомобиль рассчитан на перевозку четырех человек. Он приспособлен для перевозки маломобильных пациентов. Чтобы их комфортно разместить, сиденья в салоне складываются. Транспорт оснащен складными носилками, детскими ремнями безопасности и специальным прибором для дезинфекции поверхностей. За счет обновления автопарка сокращается время реагирования скорой помощи и повышается качество обслуживания.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.