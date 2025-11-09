Подросток на синем велосипеде пропал 8 ноября под Березино — его ищут с МЧС

МЧС Беларуси сообщило об организации поиска мальчика-подростка, пропавшего в Березинском районе возле деревни Карбовское 8 ноября.
В 13.40 8 ноября спасателям поступило сообщение о пропавшем мальчике. Спасатели сразу приступили к поискам, которые велись непрерывно, в том числе и ночью. К месту были направлены силы республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».
В поиске задействованы 32 единицы техники и 133 человека, из них 17 единиц техники и 60 работников МЧС.
Потерявшийся подросток пока не обнаружен, поиски продолжаются.
УВД Минского облисполкома сообщило, что пропал Максим Зенькович 2010 года рождения, который находясь в деревне Карбовское 8 ноября около 10 утра уехал на велосипеде марки «Стелс» синего цвета в неизвестном направлении.
Приметы подростка: на вид около 14 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в теплую куртку темно-зеленого цвета, теплые спортивные штаны и шапку.
