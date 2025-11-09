В городе Зеленокумске на Ставрополье открыли бульвар Аграриев

Бульвар Аграриев, благоустроенный в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли на улице Мира в городе Зеленокумске в Советском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в правительстве региона.
На общественной территории уложили тротуарную плитку, установили скамейки, интерактивный экран и ограждение. Еще там смонтировали фонари и камеры видеонаблюдения. Бульвар украсили входной аркой и арт-объектами с подсветкой в виде колосьев, что соответствует тематике нового пространства. Специалисты также высадили молодые деревья.
Отмечается, что на бульваре разместили таблички с именами Героев Труда Советского округа. Как отметил глава муниципалитета Сергей Гультяев, это подчеркивает значимость их вклада в развитие региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.