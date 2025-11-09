Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Зеленокумске на Ставрополье открыли бульвар Аграриев

Пространство украсили арт-объектами с подсветкой.

Бульвар Аграриев, благоустроенный в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли на улице Мира в городе Зеленокумске в Советском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

На общественной территории уложили тротуарную плитку, установили скамейки, интерактивный экран и ограждение. Еще там смонтировали фонари и камеры видеонаблюдения. Бульвар украсили входной аркой и арт-объектами с подсветкой в виде колосьев, что соответствует тематике нового пространства. Специалисты также высадили молодые деревья.

Отмечается, что на бульваре разместили таблички с именами Героев Труда Советского округа. Как отметил глава муниципалитета Сергей Гультяев, это подчеркивает значимость их вклада в развитие региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.