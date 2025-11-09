Ричмонд
В Самаре автобус врезался в «Газель» и уронил дерево на легковушку

В воскресенье, 9 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Источник: РИА "Новости"

В 8:10 водитель автобуса двигался по ул. Алма-Атинской. В районе дома № 36 по ул. Олимпийской он врезался в припаркованную «Газель», а затем — в дерево, которое в результате упало на Lada X-Ray.

В аварии никто не пострадал.