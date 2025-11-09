В Сети презентовали клип проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ с участием барда из Уфы.

Авторы проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ презентовали клип на легендарную песню «Как молоды мы были». Дата публикации видео выбрана неслучайно. 9 ноября день рождения выдающегося композитора, автора песни Александры Пахмутовой.
Напомним, в съемках нового клипа приняли участие жители 14 регионов Приволжского федерального округа — как известные артисты, так и начинающие. В их числе известный уфимский бард, заслуженный артист Башкортостана Рамиль Бадамшин.
«Как молоды мы были» — третий видеоклип в проекте «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». Всего планируется выпустить 7 видеороликов, первые два уже опубликованы: «Течет река Волга» и «Гляжу в озера синие».
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России» — объединяющих усилия ради сохранения и популяризации культурного наследия нашей великой страны.
Ранее «Башинформ» рассказывал, что в первой песне проекта приняли участие музыканты из Башкирии Арслан Умурзаков и Тимур Акчурин.ф.