Еще в 3 села Нижегородской области провели скоростной интернет

Скоростной интернет появился в селах Белозерово, Смагино и Анда в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных малонаселенных пунктах отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Там установили базовые станции с отечественным оборудованием «БУЛАТ» стандарта GSM/LTE-1800. Теперь более 750 жителей этих сел смогут пользоваться всеми необходимыми онлайн-услугами.
«Несмотря на санкционное давление, устранение цифрового неравенства продвигается согласно плану в установленные сроки благодаря базовым станциям отечественного производства. Они размещены на высоких антенно-мачтовых сооружениях, что гарантирует стабильную доступность сигнала на всей территории подключенных населенных пунктов. Высокая скорость интернета обеспечена передачей данных по оптическим каналам связи», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Дмитрий Осипов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.