Через два дня жители Иркутской области почувствуют влияние магнитной бури

Темное пятно по размерам больше Земли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Через два дня жители Иркутской области почувствуют влияние магнитной бури. 9 ноября 2025 года в 16:00 по местному времени произошла мощная вспышка рентгеновского класса Х. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе иркутского планетария.

— Вспышка находится в большой группе пятен, которая сейчас расположена на центральном меридиане — можно сказать, нацелена прямо на нас, — пояснили в планетарии.

Если выброс произошел, то он уже летит прямо к Земле. По расчетам он долетит примерно через пару дней. Темное пятно по размерам больше Земли. Также велик и масштаб вспышки, так как яркое свечение обусловлено очень высокой температурой.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на плотине ГЭС в областном центре столкнулись три автомобиля.