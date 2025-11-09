В Щучинском районе задержан курьер мошенников, у него изъято свыше Br67 тыс

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники ГАИ в Щучинском районе задержали посредника, 19-летнего иностранца. При нем находилось свыше Br67 тыс. — в разы больше, чем сообщила заявительница. Установлено, что эти деньги были взяты еще у троих потерпевших, которые не обращались в милицию, так как не поняли, что их обманули.