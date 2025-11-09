В Щучинском районе задержан курьер мошенников, у него изъято свыше Br67 тыс

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Гродненской области двоих курьеров мошенников, сообщили БЕЛТА в МВД.
В милицию обратилась 76-летняя жительница Гродно, ставшая жертвой телефонных мошенников. Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали посыльную, забравшую у пенсионерки сбережения. Ею оказалась 45-летняя жительница областного центра, которая сама накануне пострадала от аферистов. Однако она успела передать деньги по цепочке.
В ходе дальнейших мероприятий сотрудники ГАИ в Щучинском районе задержали посредника, 19-летнего иностранца. При нем находилось свыше Br67 тыс. — в разы больше, чем сообщила заявительница. Установлено, что эти деньги были взяты еще у троих потерпевших, которые не обращались в милицию, так как не поняли, что их обманули.
Наличные вернут законным владельцам.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В МВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, банковских и иных учреждений не звонят гражданам в мессенджерах. Если неизвестные по телефону требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами (задекларировать, положить на безопасный счет, отдать курьеру) — немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в милицию. Пособники злоумышленников наравне с иными участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб. −0-