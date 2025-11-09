Ричмонд
В Ленобласти завершили ремонт участка дороги Анташи — Ропша — Красное Село

Ежедневно трассой пользуются более 6 тысяч автомобилистов.

Отрезок трассы Анташи — Ропша — Красное Село в Ломоносовском районе Ленинградской области привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.

Работы провели на участке протяженностью более 7,5 км. Специалисты полностью расчистили полосу отвода и восстановили кюветы. На проезжей части уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесли разметку, также привели в порядок автобусные остановки и разместили знаки.

«Обновление дорожного полотна на этом отрезке был необходимо, поскольку дорога является важной артерией, связывающей поселки Ропша и Красное Село через деревню Яльгелево. Ежедневно ей пользуются более 6 тысяч автомобилистов, для которых качественное покрытие и безопасность движения — вопрос первостепенной важности», — отметил заместитель директора «Ленавтодора» Никита Степанов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.