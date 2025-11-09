Ричмонд
Омские осужденные победили в конкурсе православной иконописи

Работы участников оценили члены жюри, в том числе художник Анатолий Коненко.

В УФСИН России по Омской области подвели итоги предварительного этапа конкурса «Канон» среди осужденных. Качество произведений проанализировали по нескольким критериям: соответствие канонам православной иконографии, мастерство исполнения, а также оригинальность замысла.

В состав жюри вошли начальник психологической службы УФСИН Максим Майоров, помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Алексий Айжинас, микроминиатюрист Анатолий Коненко и председатель совета Раиф Мингалимов. Они присвоили первое место осужденному из ЛИУ-10, второе — из ИК-7, третье — из ИК-3.

«Иконопись — это не просто искусство, это молитва, выраженная красками и линиями, а участие в их создании помогает осужденным обратиться к Богу, переосмыслить свою жизнь и найти путь к исправлению», — сказал протоиерей Алексий Айжинас.

Члены жюри выразили надежду, что участие в подобных конкурсах способствует духовному росту и нравственному исцелению осужденных.

Ранее «КП Омск» рассказала о подготовке к созданию в регионе двух новых кладбищ.