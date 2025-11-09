«Что это за выбросы?» — В TikTok пожаловались на пену возле Смолевичского водохранилища. Минприроды ответило

По словам девушки, весь пляж — в пене по состоянию на субботу. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды объяснили, откуда пена.
«Что это за выбросы пены? Это самая настоящая пена, и почему она здесь? Я такого не видела ни на одном озере, весь пляж в этом», — рассказала автор видео в TikTok.
У нее сложилось впечатление, что пена как будто от стирального порошка, пушистая и неплотная. «Я пришла к выводу, что купаться сюда приезжать больше не буду … И запах какой-то стоит очень странный», — поделилась тиктокерша.
При этом она отметила инфраструктуру на пляже: оборудовали зонтиками, кабинками для переодевания, мусорками и не только. «Все нормально, все классно», — оценила девушка.
Минприроды объяснило, что за пена.
В Минприроды заявили, что в TikTok распространяют «недостоверную информацию об экологической ситуации в Смолевичском водохранилище». Ведомство сообщило, что районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды провела проверку и не обнаружила фактов загрязнения либо сброса посторонних веществ в водоем.
А пена на поверхности воды — «естественной природы», утверждают в Минприроды. Там объяснили, что осенью активно разлагаются водоросли — выделяются органические вещества, которые приводят к образованию пены при смешивании воды с воздухом.
«Состояние водохранилища соответствует сезонной норме и находится на контроле природоохранных служб», — подчеркнули в министерстве. Там призвали белорусов руководствоваться информацией только из официальных источников и «не поддаваться на провокации».