Для предпринимателей Тюменской области организуют Школу интернет-торговли

Бесплатный онлайн-курс «Школа интернет-торговли» проведут для бизнесменов Тюменской области, которые работают на маркетплейсах, сообщили в региональном инвестиционном агентстве. Поддержка предпринимателям оказывается в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение организуют специалисты центра «Мой бизнес» Тюменской области совместно с Институтом бизнеса и информационных технологий. Для участников проведут пять практических занятий, где они научатся правильно оформлять карточки товаров, определять наиболее востребованные продукты на основе систем аналитики и использовать инструменты продвижения. С предпринимателями будет работать владелец агентства по продвижению сейлеров на маркетплейсах MarketNova Станислав Чиглинцев.
Программа запланирована на период с 10 по 21 ноября. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.