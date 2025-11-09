Ричмонд
Для предпринимателей Тюменской области организуют Школу интернет-торговли

Бесплатный курс включает пять занятий, в том числе по оформлению карточек и инструментам продвижения.

Бесплатный онлайн-курс «Школа интернет-торговли» проведут для бизнесменов Тюменской области, которые работают на маркетплейсах, сообщили в региональном инвестиционном агентстве. Поддержка предпринимателям оказывается в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Обучение организуют специалисты центра «Мой бизнес» Тюменской области совместно с Институтом бизнеса и информационных технологий. Для участников проведут пять практических занятий, где они научатся правильно оформлять карточки товаров, определять наиболее востребованные продукты на основе систем аналитики и использовать инструменты продвижения. С предпринимателями будет работать владелец агентства по продвижению сейлеров на маркетплейсах MarketNova Станислав Чиглинцев.

Программа запланирована на период с 10 по 21 ноября. Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.