Для предпринимателей Тюменской области организуют Школу интернет-торговли

Обучение организуют специалисты центра «Мой бизнес» Тюменской области совместно с Институтом бизнеса и информационных технологий. Для участников проведут пять практических занятий, где они научатся правильно оформлять карточки товаров, определять наиболее востребованные продукты на основе систем аналитики и использовать инструменты продвижения. С предпринимателями будет работать владелец агентства по продвижению сейлеров на маркетплейсах MarketNova Станислав Чиглинцев.