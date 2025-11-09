Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Атырау эвакуировали из-за шутки пассажира о бомбе

В аэропорту Атырау один из пассажиров сообщил о бомбе в ручной клади. Неудачная шутка привела к эвакуации воздушной гавани и задержке рейсов, сообщили в издании «Ак Жайык».

Источник: Курсив

При регистрации в аэропорту Атырау один из пассажиров ответил на вопрос работника шуткой о том, что у него в ручном багаже бомба. Сотрудники начали эвакуацию пассажиров и вызвали экстренные службы.

В ходе проверки выяснилось, что информация о бомбе была ложной. Эвакуация привела к задержке рейсов. Пассажира привлекли к ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности.

«Курсив» обратился за официальным комментарием в полицию на транспорте.

Напомним, что в мае в ТРЦ Forum Almaty поступило сообщение о том, что здание заминировано. После этого объявили эвакуацию.