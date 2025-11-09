Аэропорт Атырау эвакуировали из-за шутки пассажира о бомбе

При регистрации в аэропорту Атырау один из пассажиров ответил на вопрос работника шуткой о том, что у него в ручном багаже бомба. Сотрудники начали эвакуацию пассажиров и вызвали экстренные службы.
В ходе проверки выяснилось, что информация о бомбе была ложной. Эвакуация привела к задержке рейсов. Пассажира привлекли к ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности.
«Курсив» обратился за официальным комментарием в полицию на транспорте.
Напомним, что в мае в ТРЦ Forum Almaty поступило сообщение о том, что здание заминировано. После этого объявили эвакуацию.