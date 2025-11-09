В Беларуси жертвы ревнивцев могут попросить защитное предписание на 30 дней

Участковые инспекторы милиции применяют несколько методов давления на домашних тиранов, и одно из них — защитное предписание, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на участкового инспектора милиции Ленинского РУВД Минска Вячеслава Киргизов.
По его словам, этот документ временно запрещает тирану поддерживать контакт с жертвой — вместе жить, встречаться, звонить, писать сообщения. Для предписания нужно письменное заявление потерпевшей. Предписание выносится на срок до 15 суток, но может быть продлено до 30 дней.
За нарушение защитного предписания предусмотрен штраф в размере до десяти базовых величин (до 420 рублей), или общественные работы, или административный арест. Подобные меры могут быть применены не только к мужьям, но и другим родственникам, а также бывшим супругам, если они допускают насилие.
