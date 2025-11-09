В Таганроге произошел пожар в трансформаторной подстанции

Как сообщили в ПАО «Россети», инцидент привел к аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи. Для устранения последствий на месте работают аварийные бригады. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии. По предварительной информации, устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов.