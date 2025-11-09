В Таганроге произошел пожар в трансформаторной подстанции

Днем 9 ноября в Таганроге произошло аварийное отключение электричества в нескольких районах города. Причиной сбоя стал пожар в трансформаторной подстанции, расположенной на улице Спортивная, 111 К. Об этом сообщили в донском МЧС.
Сообщение о возгорании на площади 30 квадратных метров поступило в 11:35. К счастью, огонь удалось быстро локализовать, и пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщили в ПАО «Россети», инцидент привел к аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи. Для устранения последствий на месте работают аварийные бригады. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии. По предварительной информации, устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов.
