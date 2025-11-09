Володин перечислил правила долголетия по мнению ИИ

«ИИ объяснил: хронический стресс — это не нервная работа и не финансовые проблемы. Это внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Если вы живёте не своей жизнью — организм находится в круглосуточном режиме напряжения. В этом случае кортизол разрушает всё: сосуды, иммунитет, мозг», — пояснил Володин.