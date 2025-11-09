В Башкирии обновили участок трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск

«Трасса Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск по праву считается самой красивой в республике, так как она проходит по живописным участкам Ишимбайского, Бурзянского, Белорецкого и Абзелиловского районов. По ней туристы добираются до озера Банного, горнолыжного курорта “Абзаково”, санатория “Якты-Куль” и других интересных туристических объектов. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.