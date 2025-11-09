Ричмонд
В Башкирии обновили участок трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск

Дорога ведет к озеру Банному, горнолыжному курорту, санаторию и другим туристическим местам.

Участок трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе Башкортостана привели в нормативное состояние в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы прошли на отрезке длиной 400 метров рядом с селом Кулгунино. Там дорожники обустроили земляное полотно, уложили два слоя нового асфальтового покрытия, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Трасса Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск по праву считается самой красивой в республике, так как она проходит по живописным участкам Ишимбайского, Бурзянского, Белорецкого и Абзелиловского районов. По ней туристы добираются до озера Банного, горнолыжного курорта “Абзаково”, санатория “Якты-Куль” и других интересных туристических объектов. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Напомним, что ранее на этой автодороге заасфальтировали еще три участка общей протяженностью 8,4 км. Они расположены от села Макарово в направлении к Кулгунино.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.