Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением электричества в Таганроге

В связи с аварийным отключением электроэнергии в Таганроге прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура контролирует ход устранения аварии на высоковольтной линии и восстановления подачи электричества, а также вопросы соблюдения прав жителей города, оставшихся без света.
— Прокуратура держит ситуацию на особом контроле и готова принять все необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!