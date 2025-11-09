Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением электричества в Таганроге

В Таганроге произошло аварийное отключение света.

Источник: Комсомольская правда

В связи с аварийным отключением электроэнергии в Таганроге прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует ход устранения аварии на высоковольтной линии и восстановления подачи электричества, а также вопросы соблюдения прав жителей города, оставшихся без света.

— Прокуратура держит ситуацию на особом контроле и готова принять все необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений, — сказано в сообщении.

