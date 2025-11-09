От 100 тысяч рублей в месяц: в Уфе появились новые рабочие места с высокой зарплатой

В Уфе появились новые вакансии с зарплатами от 100 тысяч рублей. Топ-3 предложения для соискателей работы в городе опубликовала мэрия.
В список высокооплачиваемых вошли следующие вакансии:
— директор по развитию, 150−300 тысяч рублей в месяц (ИП Опарина Н. Р.).
— эксперт по техническому обслуживанию, 110−113 тысяч рублей (АО «АБ Инбев Эфес»).
— монтажник металло- и железобетонных конструкций, 100−130 тысяч рублей (ООО «ОргЭнергоКапитал»).
Кроме того, в «Лабиринт-Уфа» требуется администратор магазина с окладом от 94 тысяч рублей, в муниципальное предприятие УИС — электрогазосварщик, которому предлагают 87−131 тысяч рублей.
Все контактные данные по вакансиям предоставлены на сайте администрации Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.