Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 100 тысяч рублей в месяц: в Уфе появились новые рабочие места с высокой зарплатой

В Уфе опубликовали топ-3 вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе появились новые вакансии с зарплатами от 100 тысяч рублей. Топ-3 предложения для соискателей работы в городе опубликовала мэрия.

В список высокооплачиваемых вошли следующие вакансии:

— директор по развитию, 150−300 тысяч рублей в месяц (ИП Опарина Н. Р.).

— эксперт по техническому обслуживанию, 110−113 тысяч рублей (АО «АБ Инбев Эфес»).

— монтажник металло- и железобетонных конструкций, 100−130 тысяч рублей (ООО «ОргЭнергоКапитал»).

Кроме того, в «Лабиринт-Уфа» требуется администратор магазина с окладом от 94 тысяч рублей, в муниципальное предприятие УИС — электрогазосварщик, которому предлагают 87−131 тысяч рублей.

Все контактные данные по вакансиям предоставлены на сайте администрации Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.